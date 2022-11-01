15:06, 01 ноября 2022
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Инне Чуриковой не дают вернуться на большую сцену после падения
Народная артистка СССР Инна Чурикова истосковалась по работе в театре Вахтангова, но ей не дают вернуться. Спектакли с участием знаменитости убрали из афиш.
В октябре у Чуриковой планировался спектакль «Аудиенция»: в нем артистка исполняет главную роль и играет королеву Елизавету II.
Однако постановку убрали из афиш. В чем причина, ответили в театре.
«Инна Михайловна пока не восстановилась», - сказали в пресс-службе.
Напомним, три месяца назад 79-летняя артистка получила переломы в результате падения со сцены. Этот инцидент фактически приковал к постели некогда энергичную Чурикову. Ей пришлось взять отпуск по состоянию здоровья. В октябре Чурикова собиралась вернуться на сцену.
ФОТО: Tsvetkova Ekaterina \ East News