«Спектакль на двоих»: Александр Олешко рассказал, как разговор с Александром Ширвиндтом изменил его жизнь

Актер Александр Олешко, называющий себя учеником народного артиста России Александра Ширвиндта, в беседе с mk.ru поделился воспоминаниями об актере и рассказал о разговоре с ним, который навсегда изменил его жизнь.

В марте 2018 года Александр Олешко вместе с Александром Ширвиндтом возвращались на поезде из Санкт-Петербурга в Москву и между ними состоялся разговор о мечте. Тогда актер признался народному артисту, что мечтает сыграть вместе с ним.

«Пошли в тамбур, он закурил сигару. „Ну а как ты вообще? О чем мечтаешь?“ — спросил он. Я ответил: „Мечтаю сыграть с вами. Давайте сделаем спектакль на двоих“. — „Я не против. Нужна пьеса“. Я сказал, что пьесы такой нет, что ее нужно написать. А он: „Вот и напиши“», — поделился Александр Олешко.

После этого актер начал работу над созданием пьесы. Сначала Александр Олешко придумал фабулу, затем озвучил свою идею режиссеру Родиону Овчинникову.

«Овчинников работал полтора года над пьесой. Мы созванивались каждую неделю. Встречались, читали. Пьеса назвалась „Великий забытый“. Еще полтора года потребовалось, чтобы Ширвиндт одобрил окончательный вариант», — рассказал актер.

Примерно за месяц до премьеры спектакля Александр Ширвиндт придумал новое название для пьесы — «Где мы?...» По словам ученика народного артиста, спектакль стал важным театральным событием в Москве и визитной карточкой Театра сатиры.

«Это был новый, невероятный виток популярности — для театра. Ширвиндт не играл премьер 16 лет и, надо сказать честно, уже и не собирался. Но в 84 года вновь порадовал зрителей совершенно смешной, тонкой и трогательной ролью», — отметил Александр Олешко.

В результате спектакль «Где мы?...» сыграли 91 раз, он пережил пандемию и пользовался успехом у зрителей.

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