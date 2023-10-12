«Специфическое отношение»: кинообозреватель раскритиковал Хабенского и Машкова

Кинокритик Мельман раскритиковал Хабенского и Машкова, об этом пишет НСН.

На днях стало известно, что любимым актером россиян стал Константин Хабенский. Согласно опросу, ему отдали 12% голосов. На втором месте оказался Владимир Машков. Впрочем, по мнению кинообозревателя и журналиста Александра Мельмана, он не воспринимает этих артистов из-за их политической позиции.

«Машков – хороший актер, но из-за его политических взглядов я не воспринимаю. Хабенский туда же…» – рассказал он.

В качестве примера он вспомнил увольнение из театра актера Дмитрия Назарова, который позже уехал из России.

«В данном случае это, наверное, не совсем правильно, но Хабенский уволил Дмитрия Назарова. Так он тоже очень хороший актер», – объяснил Мельман.

По словам журналиста, актеры, вызвавшие восторг у россиян на слуху, поэтому вполне закономерно то, что они возглавили рейтинг.

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