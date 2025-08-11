Специалист Гершкович назвал стоимость недвижимости Татьяны Булановой. Об этом сообщает «Абзац».

Татьяна Буланова за свою многолетнюю карьеру успела приобрести несколько объектов недвижимости. Так, певица владеет особняком в Ленинградской области, дачным домиком на берегу Невы, пятикомнатной квартирой на Васильевском острове и еще одной квартирой в Москве.

По оценке специалиста по недвижимости Марка Гершковича, за все эти объекты певица могла заплатить внушительную сумму.

«Участок в Ленинградской области может стоить около 50−100 миллионов рублей. Сам дом можно оценить от 45 миллионов. Что касается дачи на берегу Невы, то стоимость будет не менее 25 миллионов. Стоимость квартиры в Петербурге, как у Булановой, начинается от 45 миллионов рублей», — рассказал он.

