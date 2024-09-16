«Спать с чужими мужьями — это путь»: сестра Агаларова публично высмеяла Решетову

Сестра певца Эмина Агаларова Сабина высмеяла модель Анастасию Решетову, которая недавно дала первое за долгое время интервью. Девушка встала на сторону певицы Алсу, она не верит, что экс-возлюбленная Тимати никогда не встречалась с женатыми мужчинами.

Напомним, что травля Анастасии началась в Сети после того, как Алсу заявила – модель врет о недопустимости связи с чьим-то супругом. Так артистка как бы подтвердила слухи, что Решетова была любовницей ее экс-мужа Яна Абрамова. Сама блогерша это отрицает, но дополнительных комментариев журналисты получить от нее не могут.

Недавно же модель дала первое интервью, в котором затронула тему буллинга в Сети. Она призналась, что пережила тяжелый период, однако она не считает себя тем человеком, которым ее называют.

В откровения Решетовой не поверили многие, в том числе Сабина Агаларова. В личном блоге она написала: «Спать с чужими мужьями — это путь! У самурая нет цели, есть только путь». Пользователи поддержали сестру певца.

Ранее певица Алсу отреагировала на интервью Анастасии Решетовой.