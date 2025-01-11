«Беспринципно»: Ксения Собчак заподозрила звезд Голливуда в найме пожарных и опустошении запасов воды

Журналистка Ксения Собчак заявила, что режиссер Стивен Спилберг и актер Том Хэнкс могли нанять частные пожарные бригады, чтобы защитить свои огромные поместья в Лос-Анджелесе от уничтожения в бушующих там пожарах.

Как отметила «блондинка в шоколаде», несколько лет назад таким образом свое многомиллионное имущество спасло семейство Кардашьян. Этот случай тогда вызвал общественный резонанс и волну хейта.

«Если теория с частными пожарными бригадами подтвердится, все будет выглядеть еще более беспринципно, потому что резервуары воды были практически пусты, и на тушение одного особняка, как у Хэнкса, могли уйти запасы воды, что спасли бы десятки домов», - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, с 7 января в районе Лос-Анджелеса бушуют пожары. Стихия затронула престижные районы, включая Малибу. Из-за лесных пожаров многие голливудские звезды рискуют лишиться своего жилья. Огонь уже уничтожил дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса и Адама Броуди.

Ранее актриса Дженнифер Гарнер сообщила, что в охваченном пожарами районе Пасифик-Палисейдс погибла ее близкая подруга. Она не успела вовремя покинуть опасную зону.