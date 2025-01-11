«Она не успела вовремя выбраться»: Дженнифер Гарнер сообщила о трагедии при пожаре в Лос-Анджелесе

Актриса Дженнифер Гарнер сообщила, что в охваченном пожарами районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс погибла ее близкая подруга.

«Я потеряла подругу… Она не успела вовремя выбраться», - приводит слова экс-супруги Бена Аффлека New York Post.

С трудом сдерживая слезы, Гарнер также добавила, что ее сердце обливается кровью за людей, потерявших свою элитную недвижимость.

«Я могу, не задумываясь, написать список из 100 друзей, которые потеряли свои дома», —разоткровенничалась актриса.

При этом дом самой Гарнер расположен в другом районе Лос-Анджелеса, который не затронула стихия. Недвижимость актрисы оценивается почти в 8 миллионов долларов. Однако особняк ее бывшего мужа, актера Бена Аффлека едва не сгорел. Актеру даже пришлось эвакуироваться, но вскоре он смог вернуться домой.

Напомним, с 7 января в районе Лос-Анджелеса бушуют пожары. Стихия затронула престижные районы, включая Малибу. Из-за лесных пожаров многие голливудские звезды рискуют лишиться своего жилья. Огонь уже уничтожил дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса и Адама Броуди.

Ранее певец и актер Алексей Воробьев оказался в эпицентре пожаров, бушующих в Лос-Анджелесе. Ему пришлось вместе с любимой собакой породы корги экстренно эвакуироваться, однако артист уже вернулся на свою виллу и вышел на связь с поклонниками.