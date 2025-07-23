Спаслась от фанатов в другой стране: где и как живет исполнительница хита «Белая черемуха» Марина Журавлева

Исполнительница хита «Белая черемуха» Марина Журавлева уже давно не живет в России. На то есть несколько причин, которые привела «Экспресс газета».

Первая причина кроется в том, что артистка не ощущала себя в безопасности на родине. Толпы фанатов и криминальные элементы пытались добиться внимания Журавлевой в лихие 90-е, поэтому когда звезда оказалась в США, то сразу же почувствовала себя расслабленно. Последние месяцы на большой сцене в России стали для звезды настоящим адом.

«Я спала с пистолетом под подушкой. Во многих городах у меня концерты просто останавливались. Меня в полном смысле бросали в машину и увозили под милицейские сирены. Но в этом скорее не бандиты виноваты, а толпы фанатов, которые сносили на своем пути всё, лишь бы пробраться ко мне», — жаловалась певицы.

Также на решение Марины остаться в Соединенных Штатах повлияло то, что именно там ее дочь смогли вылечить от онкологического заболевания. Девушка, к слову, после этого посвятила свою жизнь медицине. Ее звездная мама по-прежнему дает концерты, хоть и не стадионные, как в 90-е, но все равно пользующиеся популярностью среди эмигрантов.

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