Набрал вес и ушел из кино: куда пропал звезда «Теста на беременность» Данила Дунаев

Актер Данила Дунаев, который прославился после сериала «Тест на беременность» изменился до неузнаваемости. После завершения карьеры в кино артист перестал следить за фигурой и набрал лишний вес.

Еще несколько лет назад Дунаев был мечтой многих россиянок. После выхода «Теста на беременность» он обрел большую фан-базу и стал активно сниматься в популярных проектах. Однако со временем Данила устал от повышенного внимания и решил «отойти в тень». Последний фильм с его участием «Я. Бротский» вышел на экраны в 2023 году. И после этого актер сменил профессию.

В интервью «Москве 24» Дунаев рассказывал, что стал коучем. Он называет себя «специалистом по прикладной психологии актерского мастерства». Артист даже написал собственную книгу по этой теме, и ему больше нравится заниматься психологией, нежели сниматься в кино.

Впрочем, даже если бы он решил вернуться, это стало бы сложной задачей – уверены пользователи Сети. Дело в том, что за время отсутствия в кино Данила потолстел и, как считают поклонники, утратил былой лоск. Однако самого Дунаева устраивает его внешность. Он признавался, что стал нравиться себе гораздо больше.

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