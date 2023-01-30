Новое лицо ради венчания с молодым мужем: 58-летняя Азиза собирается лечь на операционный стол

58-летняя певица Азиза начала подготовку к важному событию. Она собирается обвенчаться со своим молодым мужем, с которым у нее разница в возрасте 16 лет.

Еще несколько месяцев назад артистка говорила о проблемах в браке, а теперь точно намерена идти с супругом в церковь. По ее словам, все проблемы у них в отношениях были связаны с невозможностью зачать ребенка. В молодости Азиза несколько раз была беременна, но всегда теряла детей. Замужем она пробовала ЭКО и суррогатное материнство, но и это не принесло желаемого результата.

Из-за отсутствия детей брак певицы с Лортэ оказался на грани. Однако мужчине удалось убедить жену попробовать дать их семье еще один шанс. Именно он выступил за идею венчания и предложил усыновить ребенка.

Теперь Азиза активно готовится к таинству. Она хочет выглядеть на все 100 в этот день, и для этого готова даже лечь под нож пластического хирурга. По признанию певицы, ей есть, что изменить в своем лице, и она сделает это до венчания, так как знает, что все заживет быстро.

«Я хочу сделать блефаропластику на глазки. Я думаю, на мне быстро заживет», - цитирует слова Азизы Пятый канал.

Перед важным событием супруги изучают все каноны, чтобы все прошло по правилам. Также сейчас певица находится в поисках идеального платья. В ее мечтах наряд должен быть воздушным, мерцающим и перламутровым, чтобы переливался во всех цветах.