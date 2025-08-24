«Спасла меня»: на госпитализации певца Алексея Чумакова настояла его жена Юлия Ковальчук

Певец Алексей Чумаков перенес сложную операцию на позвоночнике. На срочном обследовании и хирургическом вмешательстве, как выяснилось, настояла его супруга Юлия Ковальчук, пишет «7Дней.ru».

Исполнитель оказался в больнице практически сразу, как спустился с самолета. Супруга убедила мужу обратиться за медицинской помощью и не прогадала. Благодаря ей певец избежал участи в виде инвалидного кресла.

«Юля меня спасла. Меня срочно прооперировали в 67-й больнице города Москвы, в отделении травматологии и нейрохирургии. Операция длилась 5 часов, прошла замечательно. На три позвонка поставили 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины», — рассказал Чумаков.

Ранее артист, перенесший операцию, поделился своим главным желанием. Алексею захотелось взять дочек на руки после всего пережитого.