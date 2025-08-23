Алексей Чумаков озвучил главное желание после операции на позвоночнике

Алексей Чумаков после операции захотел скорее взять дочек на руки. Об этом сообщает mk.ru.

Алексей Чумаков неделю назад перенес тяжелую операцию на позвоночнике — у певца лопнули два позвоночных диска. Несмотря на это, артист уже выходит на сцену и участвует в фестивале «Новая волна».

По словам музыканта, он не мог подвести зрителей и композитора Игоря Крутого.

«Считаю, что, возможно, это и бравадно звучит, но у артиста есть только один повод не выйти на сцену. Во всяком случае, я так учился», — заявил он.

При этом Чумакову еще запрещено поднимать тяжести. Певец рассказал о своей главной мечте по окончании реабилитации.

«Хочется, как можно скорее поднять дочек на руки! А то я не мог этого делать в последнее время!» — заявил он.

Ранее мы писали о том, что хромающий Киркоров обратился к перенесшему операцию на позвоночнике Чумакову.