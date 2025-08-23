Алексей Чумаков озвучил главное желание после операции на позвоночнике
© Korobeynikov Dmitry/East News
Алексей Чумаков после операции захотел скорее взять дочек на руки. Об этом сообщает mk.ru.
Алексей Чумаков неделю назад перенес тяжелую операцию на позвоночнике — у певца лопнули два позвоночных диска. Несмотря на это, артист уже выходит на сцену и участвует в фестивале «Новая волна».
По словам музыканта, он не мог подвести зрителей и композитора Игоря Крутого.
«Считаю, что, возможно, это и бравадно звучит, но у артиста есть только один повод не выйти на сцену. Во всяком случае, я так учился», — заявил он.
При этом Чумакову еще запрещено поднимать тяжести. Певец рассказал о своей главной мечте по окончании реабилитации.
«Хочется, как можно скорее поднять дочек на руки! А то я не мог этого делать в последнее время!» — заявил он.
