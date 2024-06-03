«Спасибо за жизнь»: Филипп Киркоров публично обратился к отцу в его день рождения

Накануне в семье певца Филиппа Киркорова состоялся праздник — его отец, народный артист России Бедрос Киркоров отметил день рождения. Исполнитель хита «Просто подари» публично поздравил отца в личном блоге, опубликовав редкие кадры с ним.

2 июня Бедрос Киркоров отметил 92-летие. Сын артиста Филипп Киркоров публично обратился к отцу в соцсети и поделился совместными фото с ним, а также архивными кадрами выступлений именинника.

«92! С днем рождения, папа! Спасибо за жизнь», — написал Филипп Киркоров.

Певец признавался, что он всегда чувствовал поддержку отца на своем творческом пути.

«В моей творческой жизни папа не дал мне ни одного совета! Но его аура была моим талисманом!» — делился Филипп Киркоров.

Мать артиста Виктория Киркорова, которая ушла из жизни в 1994 году, не всегда понимала его сценические наряды и репертуар, но не мешала музыкальной карьере сына.

«Мама была не то чтобы критиком, но на мои странности в каких-то одеждах или в выборе репертуара она только плечиками пожимала. Она так меня любила, что принимала любым. Ей все нравилось…» — рассказывал певец.

Теперь, по словам Филиппа Киркорова, отец — самый близкий для него человек. Бедрос Киркоров занимается делами сына и во всем его поддерживает, а свободное время старается проводить в доме звездного наследника со своими внуками, 12-летней Аллой-Викторией и 11-летним Мартином. Однако недавно Филипп Киркоров принял решение отправить детей учиться за границу, и его отец расстроился из-за того, что теперь будет реже видеться с внуками.

«Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», — признался Бедрос Киркоров.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров рассказал о своем прошедшем дне рождения.