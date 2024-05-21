«Не очень веселый праздник»: Киркоров рассказал о прошедшем дне рождения

Певец Филипп Киркоров рассказал, что был рад провести день рождения в уютной обстановке – без камер. Об этом он сообщил в беседе с Пятым каналом.

Поп-король постоянно находится в обществе и под прицелом фотокамер. Иногда он устает от излишнего внимания и хочет побыть только с близкими людьми. Несмотря на то, что день рождения – громкий праздник, Киркорову удалось провести его в камерной обстановке.

«Я бы хотел провести хотя бы один день в году без камер, без публичности, без внимания, так скажем, извне. А с теплом изнутри. Тем более это у меня не очень веселый праздник в этот день. У меня как раз в этом году годовщина: тридцать лет, как не стало моей мамы», — поделился артист.

57-летие Филипп провел с родственниками и близкими людьми. Среди звезд там можно было увидеть продюсера Яну Рудковскую, блогера Даву, певицу Люсю Чеботину и любимую музу певца Ани Лорак. Их он тоже считает близкими людьми. Без сюрпризов не обошлось, к празднику кондитеры подготовили торт в виде горящего дракона. Особое внимание на торжестве уделили папе знаменитости – Бедросу Киркорову, которому уже 91 год.

«Я хочу сказать, что он не только золотой певец для меня. Он единственный. И я надеюсь, единственный папа, который так хорошо ухаживает за своими детьми», — рассказал Бедрос.