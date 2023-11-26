Ольга Бузова на концерте пошутила над Давой, подарившем ей корзину роз

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, посетил второй сольный концерт поющей телеведущей Ольги Бузовой в Известия Hall. Молодой человек преподнес своей бывшей возлюбленной огромную корзину роз.

Давид появился на мероприятии в строгом черном костюме и классической рубашке. С окружением певицы блогер общался сдержано, сообщает StarHit.

Ольге присутствие бывшего бойфренда явно польстило. Она кокетливо заявила со сцены, что у Давы хороший вкус.

«Ну хоть что-то у него осталось хорошее… Хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке», — пошутила артистка и начала петь свой хит Wi-Fi.

В настоящее время Бузова одинока. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но в 2016 году брак со скандалом распался. Кроме того, певица больше года встречалась с блогером Давидом Манукяном, однако отношения в итоге не сложились. Молодые люди также расстались со скандалом и долгое время избегали встречи друг с другом.

Во время съемок телепроекта в Китае Бузова и Манукян впервые встретились после расставания. В соцсетях артистка оставила комментарий, в котором выразила уверенность, что блогер скучает и все осознал. Сам Дава никаких заявлений не делал.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова рассказала о своей главной мечте, которая не сбывается уже очень долгое время. Она призналась, что хочет встретить достойного мужчину, с которым обретет долгожданное семейное счастье.