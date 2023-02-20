«Спасибо за всю красоту»: Мирослава Карпович отчаянно пытается вернуть Павла Прилучного

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович долгое время интересовала поклонников актера Павла Прилучного, с которой у нее был роман. Пара не афишировала свои отношения, а после мужчина неожиданно женился на другой девушке – Зепюр Брутян. На днях некоторые пользователи Сети заговорили о том, что Карпович пытается вернуть бывшего возлюбленного.

36-летняя красавица опубликовала в соцсетях фото, на котором позировала с новой прической. Мирославу украшали задорные кудряшки. Многие заметили, что в обновленном виде девушка очень похожа на нынешнюю жену Прилучного. Зепюр с детства ходит с подобной прической, которую часто осыпает комплиментами ее супруг.

Карпович не стала говорить слова в адрес Павла, а просто поблагодарила своего стилиста. Актриса отметила, что внешние изменения повлияли на ее внутреннее состояние.