«Спасибо за всю красоту»: Мирослава Карпович отчаянно пытается вернуть Павла Прилучного
Мирослава Карпович скопировала имидж Зепюр Брутян, чтобы вернуть Павла Прилучного.
Фото: Starface.ru
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович долгое время интересовала поклонников актера Павла Прилучного, с которой у нее был роман. Пара не афишировала свои отношения, а после мужчина неожиданно женился на другой девушке – Зепюр Брутян. На днях некоторые пользователи Сети заговорили о том, что Карпович пытается вернуть бывшего возлюбленного.
36-летняя красавица опубликовала в соцсетях фото, на котором позировала с новой прической. Мирославу украшали задорные кудряшки. Многие заметили, что в обновленном виде девушка очень похожа на нынешнюю жену Прилучного. Зепюр с детства ходит с подобной прической, которую часто осыпает комплиментами ее супруг.
Карпович не стала говорить слова в адрес Павла, а просто поблагодарила своего стилиста. Актриса отметила, что внешние изменения повлияли на ее внутреннее состояние.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Эффект «сплю по 10 часов, ем овощи и медитирую». Юлечка, спасибо за всю красоту, которая спасает Миру и которой мы, девочки, спасаем мир», – поделилась звезда.
В соцсетях поклонники осыпали Мирославу комплиментами, но отметили, что она подражает своей сопернице.
Ранее мы писали о том, как Павел Прилучный поздравил беременную Брутян с днем рождения. Красавице исполнилось 27 лет. Мужчина преподнес любимой колье за 500 тысяч рублей.