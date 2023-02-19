Павел Прилуный подарил супруге колье за 500 тысяч рубей

«Это был мой лучший в жизни день рождения!» - воскликнула молодая жена Прилучного, когда ее в течение всего дня засыпали подарками и поздравлениями.

Первыми, ровно в 00.00, это сделали армянские родственники девушки. Они пришли в дом к супругам с тортом и воздушными шарами. Затем настала очередь Павла. Он преподнес красавице бриллиантовое колье Cartier Juste un Clou, пригласил оркестр, организовал изысканный ужин и огненное шоу.

Зепюр в долгу не осталась. В разгар праздника преподнесла, пожалуй, самый дорогой подарок, какой может сделать жена мужу: объявила о том, что скоро станет матерью.

Позже Брутян разместила в личном миниблоге соответствующее признание.

А о своем 27-летнии сказала прямо: «Это мой лучший в жизни день рождения!»