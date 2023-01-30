«Спасибо за всё, Земфира»: Рената Литвинова поставила точку в отношениях

Актриса Рената Литвинова опубликовала пост в Telegram, который посвящен певице Земфире. К публикации прикреплено фото, на котором запечатлены обе женщины.

Слова Литвиновой похожи на попытку поставить точку в отношениях.

В ее сообщении говорится: «Спасибо за твою музыку и за всё, Земфира».

Размещенный в соцсетях снимок сделан в гримерке после премьеры в Париже, уточнила актриса.

Поклонники обрадовались, увидев их вместе. Некоторые назвали Литвинову и Земфиру «безумной парой» и пожелали «всем такой дружбы».

«Если они перестанут тусоваться вместе, то я перестану верить в любовь», - заявила одна из подписчиц. Поклонники назвали певицу и актрису «прекрасным дуэтом» и «легендами».

Ранее Земфира призналась в чувствах Литвиновой и опубликовала песню для актрисы после ее дня рождения.