«Спасибо за всё, Земфира»: Рената Литвинова поставила точку в отношениях
Рената Литвинова обратилась к Земфире со словами «спасибо за всё».
Фото: Анастасия Балахнова/ Starface.ru Страна:
Актриса Рената Литвинова опубликовала пост в Telegram, который посвящен певице Земфире. К публикации прикреплено фото, на котором запечатлены обе женщины.
Слова Литвиновой похожи на попытку поставить точку в отношениях.
В ее сообщении говорится: «Спасибо за твою музыку и за всё, Земфира».
Размещенный в соцсетях снимок сделан в гримерке после премьеры в Париже, уточнила актриса.
Поклонники обрадовались, увидев их вместе. Некоторые назвали Литвинову и Земфиру «безумной парой» и пожелали «всем такой дружбы».
«Если они перестанут тусоваться вместе, то я перестану верить в любовь», - заявила одна из подписчиц. Поклонники назвали певицу и актрису «прекрасным дуэтом» и «легендами».
Ранее Земфира призналась в чувствах Литвиновой и опубликовала песню для актрисы после ее дня рождения.