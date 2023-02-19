«Спасибо за всё»: Долина раскрыла свои взаимоотношения с Антоновым

Юрий Антонов празднует 78-летие. Композитор получает душевные поздравления не только от коллег, но и от поклонников.

К трогательным словам присоединилась и Лариса Долина. Артистка призналась, что считает Юрия Михайловича одним из лучших отечественных композиторов.

Такие песни, как «Под крышей дома твоего», «Золотая лестница» запали Долиной в душу, поэтому она считает, что их будут петь ещё столетиями.

Пожелав творческого полета и счастья, Долина заключила: «Спасибо за всё».

Ранее мы писали, как знакомство в лифте с композитором Виктором Резниковым перевернуло жизнь Ларисы Долиной.