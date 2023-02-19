19:29, 19 февраля 2023
1 мин.
«Спасибо за всё»: Долина раскрыла свои взаимоотношения с Антоновым
Лариса Долина раскрыла свое отношение к Юрию Антонову накануне важного события.
Фото: Starface
Юрий Антонов празднует 78-летие. Композитор получает душевные поздравления не только от коллег, но и от поклонников.
К трогательным словам присоединилась и Лариса Долина. Артистка призналась, что считает Юрия Михайловича одним из лучших отечественных композиторов.
Такие песни, как «Под крышей дома твоего», «Золотая лестница» запали Долиной в душу, поэтому она считает, что их будут петь ещё столетиями.
Пожелав творческого полета и счастья, Долина заключила: «Спасибо за всё».
Ранее мы писали, как знакомство в лифте с композитором Виктором Резниковым перевернуло жизнь Ларисы Долиной.
Источник фото:Starface
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: