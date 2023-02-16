Как знакомство в лифте с композитором Виктором Резниковым перевернуло жизнь Ларисы Долиной

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина в честь приближающегося концерта, посвященного 70-летию композитора и поэта Виктора Резникова, рассказала passion.ru о том, как их свела жизнь. Выяснилось, что артисты познакомились в лифте!

«Мы познакомились с Витей Резниковым в … лифте, в лифте гостиницы «Москва» в Сочи. Это было в тысяча девятьсот восемьдесят каком-то году, точно не помню, 84-й или 85-й год», - вспоминает Долина.

Виктор тогда приехал на гастроли и выступал в сольном концерте ансамбля «Песняры». Уже тогда Володя Мулявин (руководитель «Песняров») обратил внимание на талантливого, достойного композитора, «очень непохожего на всех наших композиторов советских, советского склада ума и композиторского образования».

И вот тогда он вошел в лифт, посмотрел на Долину и сказал: «О! Вот Вас-то мне и надо. Я Вас давно ищу. Я Виктор Резников, композитор из Ленинграда» . Так артисты и познакомились, а потом условились увидеться в Ленинграде.

«Я приехала к нему домой, он начал мне показывать все свои песни. Я просто сошла с ума от тех мелодий, которые услышала. Я поняла, что я наконец нашла своего автора, своего композитора, и с этого мгновения мы стали очень дружить и творчески, и человечески. Я записала, помню, сразу за 3 часа 5 его песен, потому что у меня всегда было такое ощущение, что все, что он написал, написала я сама. Настолько мы были по духу близки и настолько мы плыли на одной волне музыкальной», - заключила певица.

Ранее мы рассказывали о том, как Виктор Резников познакомился с Аллой Пугачевой.