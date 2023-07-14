«Спасибо за время, которое мы были рядом»: скончался любимый мужчина Анны Семенович

Певица Анна Семенович сообщила об уходе из жизни своего директора Владимира Цапира. Они работали почти 20 лет: сначала мужчина был водителем, потом администратором, а затем стал директором. Причину кончины артистка не назвала.

О смерти Цапира Семенович рассказала в соцсетях. По ее словам, пару недель назад директор попал в больницу – были проблемы с сердцем. Врачи предупредили о необходимости операции и выписали его. Сегодня Цапир скоропостижно скончался.

Семенович назвала случившееся «огромным горем».

«Человек, который был со мной почти 20 лет. Мое сердце разрывается на части», - сообщила певица и добавила, что «просто рыдает» и «не может прийти в себя».

Исполнительница поблагодарила Цапира «за верность, преданность и невероятную человеческую порядочность», а также «за время, которое они были рядом».

По словам Семенович, еще 13 июля директор писал ей вечером и говорил о необходимости дать интервью перед выходом на сцену. Она выразила соболезнование семье и всем близким покойного и почеркнула, что он «был потрясающим человеком».

«Я долго не могла в это поверить… В общем нужно найти силы в себе все это пережить, осознать...», - заключила певица.

Ранее Семенович заявила, что ненавидит тупых людей. Причем, по мнению артистки, таких большинство вокруг.