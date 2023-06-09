«Ненавижу тупых»: Семенович высказалась об умственных способностях большинства россиян

43-летняя певица Анна Семенович, отвечая на вопрос о своем характере, умудрилась оскандалиться. Артистка высказалась об умственных способностях большинства россиян.

Семенович записала видео из гримерки. На кадрах певица едко высказалась о россиянах, назвав их «тупыми». Досталось даже персоналу, который артистка считает «рабами».

«Ненавижу тупых людей, меня это дико раздражает, а их большинство вокруг… И знаете, я не устала, у меня есть рабы, специально обученные», - произнесла она, смеясь.

Видео распространилось в Сети, тем более, что ранее певица Алла Пугачева назвала россиян «холопами» и «рабами». Многие обругали певицу и назвали Семенович зазвездившейся. Некоторые решили отписаться от нее после подобных высказываний.

Некоторое время назад певица раскритиковала мужчин, зарабатывающих 100 тыс. Она назвала их «ничего не зарабатывающими» и не подходящими ей.

Недавно мы писали, что Семенович потратила 160 тыс. рублей на заморозку яйцеклеток. Певица прошла процедуру до того, как заболела коронавирусом.