«Спасибо за внимание к моей персоне»: Лариса Гузеева вышла на связь после скандала на «Давай поженимся!»

Телеведущая Лариса Гузеева прервала молчание после недавнего скандала в эфире шоу «Давай поженимся!», когда участница назвала ее «злой теткой». В личном блоге артистка опубликовала кадры с приготовленным блюдом и поблагодарила поклонников за поддержку.

Актриса поделилась в соцсети кадрами с кухни, продемонстрировав плов, запеченный в тыкве. Тем самым Лариса Гузеева намекнула, что именно готовка помогает ей отвлекаться от негатива и справляться со стрессом. Ведущая «Давай поженимся!» также обратилась к поклонникам, поблагодарив их за «любовь и добрые слова» после скандального выпуска проекта.

«Друзья, спасибо за любовь, добрые слова и просто внимание к моей скромной персоне. Я с вами», — написала Лариса Гузеева.

Напомним, недавно знаменитость угодила в скандал на съемках «Давай поженимся!». На программу приехала мать пятерых детей из Барнаула, чтобы найти свою любовь. Женщина рассказала, что, несмотря на трудности в жизни, занимается самореализацией — создает вещи на заказ и пишет стихи. Однако Лариса Гузеева не оценила таланта участницы шоу, заявив, что ее сочинения «на пещерном уровне».

Затем многодетная мать выбрала на проекте жениха, который не ответил ей взаимностью. Женщина не смогла сдержать эмоций и обвинила в своей неудаче телеведущую.

«Вы своей желчностью, этой энергетикой делаете людям больнее и хуже! Лучше быть тупым блогером, чем такой злой теткой, как Вы!» — высказалась участница, обратившись к Ларисе Гузеевой.

В ответ артистка заявила, что «не переврала историю» героини и «ничего от себя не добавила». Лариса Гузеева отметила, что за время 40-минутного разговора она не задала участнице шоу ни одного вопроса, чего с ней «не было никогда» за годы работы на программе.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева жестко объяснила отсутствие астролога Василисы Володиной в новом сезоне шоу «Давай поженимся!».