Лариса Гузеева жестко объяснила отсутствие Володиной в новом «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева жестко объяснила отсутствие Василисы Володиной в новом «Давай поженимся!». Об этом сообщает издание Woman.ru со ссылкой на личный блог телеведущей.

На днях шоу «Давай поженимся!» вернулось в эфир ТВ. Правда, в измененном формате. Теперь Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой помогать образовывать пары будет искусственный интеллект. Посмотрев новый впуск, зрители задались вопросом, почему астролог Володина отказалась от участия в шоу. Внести ясность в ситуацию решила ее экс-коллега.

В соцсети Гузеева лаконично написала: «Она не может выбрать: жизнь или кошелек. Мы выбрали жизнь».

Подобной фразой артистка намекнула, что Володину не устроил гонорар за возвращение в проект.

Напомним, что астролог покинула передачу еще в 2020 году во время пандемии. Тогда Василиса объяснила свой уход боязнью переболеть вирусом в тяжелой форме.

К слову, на данный момент Володина никак не комментировала высказывание Гузеевой.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева на съемках «Давай поженимся!» едва сдерживала слезы перед камерами и всех крестила. Подробности смотрите в этой статье.