«Спасибо за счастье быть женой»: молодая супруга Эрнста обратилась к нему по важному поводу

6 февраля генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту исполнилось 64 года. Жена медиаменеджера Софья трогательно обратилась к супругу в честь праздника.

До брака с актрисой у Эрнста были отношения с театральным критиком Анной Силюнас — у них родилась дочь Александра. На протяжении 12 лет он встречался с продюсером Ларисой Синельщиковой, но так и не узаконил с ней отношения.

В 2014 году Константин начал встречаться с бывшей сотрудницей модного дома Ульяны Сергиенко Софьей Заикой, которая младше него на 27 лет. Спустя три года пара узаконила отношения. Супруги воспитывают троих детей — восьмилетнюю Эрику, семилетнюю Киру и четырехлетнего Льва.

Софья и Константин не афишируют личную жизнь, но в честь личного праздника актриса трогательно обратилась к мужу.

«Спасибо за счастье быть женой Эрнста», — написала 36-летняя актриса.

Ранее Софья Эрнст пришла в шубе необычной расцветки на открытие катка в ГУМе. Выяснилось, что стоимость этого наряда из натурального меха составляет 4,9 миллиона рублей.