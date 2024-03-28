«С этим расчетом»: актер Бурунов рассказал, что в день теракта опоздал на концерт «Пикника» специально

Актер Сергей Бурунов рассказал, что в день теракта в «Крокус Сити Холле» специально опоздал на концерт «Пикника». Он имел в виду, что выступление не начнется в 20:00.

Подробностями актер поделился на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS».

22 марта Бурунов планировал приехать на 15-20 минут позже и занять место в зале к началу концерта. Он понимал, что народу будет много.

«Я знал, что у нас концерты никогда в 8 (20:00 прим.) не начинаются, а там в 8:15-8:20, поэтому я (ехал – прим.) с этим расчетом…», - рассказал артист. Его слова приводит NEWS.ru.

Подъезжая к «Крокусу», Бурунов заметил машины с мигалками и людей, бегущих к концертному залу. Тогда актер позвонил шоумену Сергею Светлакову – он был внутри. Коллега посоветовал не приближаться к зданию и уезжать.

Актер уехал не сразу: он позвонил юной помощнице, находившейся в «Крокусе», и проинструктировал, куда идти. Затем с девушкой Бурунов уехал с места трагедии.

Ранее Светлаков рассказал, как не столкнулся с террористом в «Крокусе» и спасся.