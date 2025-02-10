«Спасибо за поздравление»: Елена Перминова опубликовала фото с округлившимся животом

Модель Елена Перминова прокомментировала фото с кольцом на безымянном пальце и показала округлившийся живот. Она опровергла слухи о скором замужестве и пятой беременности.

Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге.

38-летняя модель привлекла внимание интернет-пользователей после публикации фото в коричневом платье и с распущенными волосами. Перминова демонстрировала кольцо, под снимком содержалась надпись: «Угадайте, кто».

Однако модель косвенно опровергла сообщения, будто бы воссоединилась с отцом детей.

«Спасибо, конечно, за поздравление. Но это был репост. Иногда кольцо — это просто кольцо. А живот, например, — не пятый месяц беременности, а всего лишь плотный ужин», - сообщила Перминова.

Напомним, под постом с кольцом в Сети стали высказывать предположения, кто мог сделать предложение модели. Звучала версия, что кольцо подарил молодой возлюбленный Тарас Романов. Некоторые подумали, что на брак с Перминовой решился бизнесмен Александр Лебедев – несмотря на четверых детей, они не были официально расписаны.