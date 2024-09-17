«Спасибо за нее»: Алексей Столяров обратился к дочери Сергея Шойгу в день рождения их ребенка

Блогер Алексей Столяров и дочь секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу воссоединились в день рождения ребенка. Он пришел поздравить девочку с 3-летием и разместил кадры встречи в личном блоге.

На видео Столяров с улыбкой смотрит на Милану. Ксения в этот момент принесла для дочери торт.

Столяров написал на видео: «Сегодня три годика маленькому чуду Милане. Будь самой счастливой в мире девочкой». В заключение он обратился к дочери Сергея Шойгу со словами «спасибо тебе за нее».

К слову, торт готовила сама Ксения. О подарках для девочки в важный день ничего не известно. В день рождения Милана была в платье Dolce&Gabbana – как пишет StarHit, это коллекция 2022 года.

Интернет-пользователи желали маме и дочери «всего наилучшего». В Сети отмечали: «Какая девочка милая, просто супер», «Как она выросла».

Напомним, Алексей и Ксения объявили о расставании в 2023 году. Пара не была жената. После разрыва Ксения не афиширует личную жизнь. Столяров отметился двумя романами – на днях сообщалось, что он вышел в свет с чемпионкой мира по бальным танцам Верой Бондаревой. Интернет-пользователи писали, что Столярову повезло. «Какая женщина», - делились в Сети.