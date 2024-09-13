«Какая женщина»: бывший зять Сергея Шойгу появился на публике с новой возлюбленной Верой Бондаревой

Бывший зять секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, блогер Алексей Столяров появился на публике с новой избранницей. Речь идет о чемпионке мира по бальным танцам Вере Бондаревой.

На выход пары в свет обратило внимание издание Леди Mail.ru.

Столяров и Бондарева были вместе на вечеринке друзей. Соответствующая фотография появилась в соцсетях блогера. «Хорошо работаем. Хорошо отдыхаем», - подписал Столяров снимок.

На фото 34-летний блогер обнимал Веру – девушка сидела у него на коленях. Она была в черном платье с глубоким декольте. Поклонники писали под фото: «Повезло мужику, какая женщина», «Самые красивые».

До Бондаревой у Столярова были отношения с Ксенией Шойгу. У пары есть общая дочь.

Ранее сообщалось, что Бондарева поймала букет невесты. Пока Алексей не уточнял, готов ли сделать избраннице предложение.