«Спасибо за любовь! Я счастлива»: Екатерина Климова сделала заявление в свой день рождения

Улетевшая из России актриса Екатерина Климова отметила день рождения в одном из ресторанов Египта. В личном блоге артистка поделилась кадрами с праздника, на которых предстала в эффектном образе. Знаменитость поблагодарила поклонников за любовь и призналась, что чувствует себя счастливой.

24 января Екатерина Климова отметила день рождения – ей исполнилось 47 лет. Актриса отметила праздник в Египте, где сейчас отдыхает с коллегами, Екатериной Вуличенко и Ольгой Филипповой. На опубликованном с торжества видео артистка позировала в платье из денима с глубоким декольте, набросив на плечи джинсовую рубашку. Именинница сделала легкий макияж и распустила пышные волосы.

Актриса собрала в ресторане на празднике подруг, которые засняли, как ей принесли праздничный торт и дали бенгальский огонь. Екатерина Климова обратилась в личном блоге к поклонникам, поблагодарив их за любовь. Самой себе знаменитость пожелала времени, которого ей «категорически не хватает».

«Спасибо за ваши поздравления! И за любовь спасибо! Я счастлива. Оборачиваясь назад и глядя вперед, полна благодарности и восторга от подарков судьбы. Если бы я что и пожелала себе еще, так это времени! Время — это единственное, чего мне категорически не хватает. Обняла», — написала Екатерина Климова.

Напомним, в одном из интервью артистка заявила о разочаровании в личной жизни после трех неудавшихся браков и попросила прощения у детей, которых у нее четверо.

«Я надеюсь, что дети меня простят за то, что моя личная жизнь не удалась. Простят меня за то, что они не выросли в полной семье. Надеюсь, им хватит всего для того, чтобы создать свои идеальные семьи — нормальные, крепкие, здоровые. Найти любовь на всю жизнь», — высказалась актриса.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Климова в роскошном платье с разрезом до бедра снялась с актером Михаилом Пореченковым.