Обнимались и танцевали: актриса Климова в роскошном платье с разрезом до бедра появилась с Пореченковым

46-летняя Екатерина Климова снялась в совместном ролике с 55-летним Михаилом Пореченковым. Актриса в нем исполнила роль роковой красавицы.

Кадрами со съемок Климова поделилась на своей страничке в социальных сетях.

В рекламном ролике Екатерина предстала в красном вечернем платье с открытыми плечами с разрезом до бедра. Ее волосы были уложены волнами. Стилисты отдали предпочтение мягкому макияжу. Актер появился в кадре в деловом образе — светлой рубашке и черном костюме. Екатерина и Михаил обнимались и танцевали перед камерой. Звезда фильма «Мы из будущего» улыбалась и выглядела счастливой.

Задачей рекламы стало показать мужское и женское начало, поэтому для съемок актеров выбрали такие образы.

Отметим, что Пореченков и Климова уже снимались в совместных проектах. Так, они появились в сериале «Сердце ангела».

Климова трижды была замужем. Ее первым супругом стал Илья Хорошилов, с которым она познакомилась в 15 лет. От него у Екатерины есть дочь Елизавета. Второй брак артистки с Игорем Петренко продлился почти 10 лет. В нем появились на свет сыновья Матвей и Корней. В 2015 году звезда обрела семейное счастье с актером Гелой Месхи, но в 2019 году они развелись. Третьему мужу она родила дочь Изабеллу.

Недавно Екатерина Климова появилась на балу с сыном и младшей дочерью. Подробнее читайте здесь.