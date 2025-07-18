«Спасибо за любовь к нашей стране. Любовь ко мне»: Бузова пригласила Лукашенко на личную встречу

Телеведущая Ольга Бузова публично обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и пригласила его на съемки шоу «Фактор. BY», в котором является членом жюри. Артистка призналась, что хочет встретиться с лидером дружественной страны и пообщаться. Об этом она рассказала в интервью каналу News.by.

В Витебске завершился фестиваль «Славянский базар», который в этом году вела в прямом эфире Ольга Бузова. В зале во время выступления артистов сидел президент Белоруссии, поэтому телеведущая очень волновалась. Она призналась, что это были приятные переживания. Теперь же артистка надеется встретиться с Лукашенко лично.

«Александр Григорьевич, огромное спасибо вам за любовь к нашей стране. Любовь ко мне, как представителю своей страны. Наша любовь к вашей стране, она взаимна. <…> Давайте сделаем наши встречи еще чаще, приезжайте, пожалуйста, на «Фактор.BY»! Юбилейный сезон. Я знаю, что вы смотрите. Я вас приглашаю, очень жду и хочу с вами лично пообщаться», - сказала Ольга в интервью местному каналу.

Напомним, что после возвращения домой Бузова узнала о проблемах со здоровьем своей собаки Евы. Ветеринары выявили у нее критическое содержание сахара в крови. Питомец звезды соцсетей уже ослеп, и пока никто не может сказать Ольге, выживет терьер или нет.

Ранее Таисия Повалий назвала Бузову суперзвездой после фестиваля в Витебске.