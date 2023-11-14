«Спасибо всем тем, кто меня критикует и ругает»: Бурковский сделал заявление в свой день рождения

Актер Андрей Бурковский высказался о семье и хейтерах в свой день рождения, который отмечает в Лос-Анджелесе. Звезда поблагодарил всех за критику в свой адрес. Об этом пишет Газета.Ru.

Знаменитость пояснил в соцсетях, что ему исполнилось 40 лет. Он написал слова благодарности семье и друзьям, которых встретил за последний год. Мужчина отметил, что «нет никаких различий ни в чем», когда есть свои люди.

«Спасибо всем тем, кто меня критикует и ругает, из-за вас я становлюсь только сильнее. Ведь мой девиз по жизни: трудности — это новые возможности», – высказался Андрей.

Напомним, что Бурковский переехал в другую страну со своей женой и двумя детьми в конце прошлого года. Актер дал интервью, в котором рассказал, что много работает. А свободное время звезда посвящает семье, которая для него занимает первое место. При этом многие СМИ пишут, что Андрей испытывает трудности с работой после отъезда из России. Он даже начал продавать билеты на празднование своего дня рождения.

Ранее мать уехавшего из России актера Андрея Бурковского Людмила назвала реальную причину переезда сына в США. Она также подтвердила, что недавно актер приезжал в Москву на съемки в сериале «Медиатор».