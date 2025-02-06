«Спасибо тебе за счастливые глаза дочери»: теща Прилучного эмоционально высказалась о звездном зяте

Мама актрисы Зепюр Брутян публично обратилась к зятю Павлу Прилучному в свой день рождения. Она поблагодарила его за то, что делает ее дочь счастливой.

В праздник тещи звезда «Мажора» решил сделать ей сюрприз. Он купил для нее большой букет красных роз, чем сильно порадовал женщину. В Сети она отметила, что в восторге от Прилучного и рада, что породнилась с ним.

«Спасибо всем большое за поздравления! Спасибо моей семье! Я очень счастлива! Спасибо Господу Богу за моих детей, мужа! За внука! Спасибо тебе, Павел, за счастливые глаза моей дочери и за твое внимание! Спасибо и еще раз спасибо! Люблю вас очень!» - эмоционально высказалась мама Зепюр.

Напомним, что на Брутян Павел женился после развода с Агатой Муцениеце. С бывшей женой актер не смог сохранить хорошие отношения. Первые годы они просто игнорировали друг друга и изредка общались только ради детей. Но в 2024 году начали судиться за опеку над сыном. В итоге по решению суда Тимофей должен жить с матерью, но мальчик отказывается возвращаться к ней, поэтому сейчас его воспитанием занимаются Прилучный с новой супругой.

К слову, недавно Зепюр Брутян поклонники заподозрили в пластике. А делала она или нет операции - рассказал хирург Олег Снигирь.

«Глобально можно увидеть изменения кончика носа. Сужение крыльных хрящей сделало носик более аккуратным, а кончик – утонченным. Работа выполнена аккуратно, скорее всего, закрытым способом по типу теоринопластики», - сообщил специалист в беседе с WHOOPEE.ru.

А вот овал лица и увеличенные губы, это, по мнению хирурга, заслуга косметолога и правильного ухода. Не исключено, что актриса использовала филлеры.

Ранее Агата Муцениеце воссоединилась с дочерью после отдыха с возлюбленным.