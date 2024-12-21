«Спасибо тебе, что ты такой!»: Катерина Ковальчук обратилась к отцу, которого впервые увидела в 17 лет

Актриса Катерина Ковальчук публично обратилась к отцу, которого впервые увидела в 17 лет. Жена Гарика Харламова поздравила Леонида Ивановича с днем рождения и поделилась их совместными кадрами в личном блоге.

Катерина Ковальчук опубликовала фото с отцом, сделанные в день ее свадьбы с Гариком Харламовым.

«Папа! Мой герой. Моя опора. С днем твоего рождения! Спасибо тебе, что ты такой! Самый-самый», — обратилась к отцу актриса.

Также артистка поделилась трогательным видео, на котором приехала к имениннику, чтобы поздравить его с праздником. Катерина Ковальчук подарила отцу голубых воздушных шаров, обняла и поцеловала его.

«У нас с папой традиция — каждый год на его день рождения я приезжаю к нему. Обязательно с шариками», — подписала ролик жена Гарика Харламова.

Напомним, Катерина Ковальчук рассказывала, что в детстве была вынуждена подрабатывать, чтобы помочь матери прокормить семью, а о родном отце узнала случайно, когда увидела сериал «Тайны следствия» с Анной Ковальчук. Тогда мама призналась, что актриса является ее сестрой.

«Она вдруг говорит: „Это твоя сестра“. А потом приносит журнал с фотографией Ани и какого-то мужчины: „А вот твой папа!“. Я была в шоке, трудно передать то, что ощущала», — делилась Катерина Ковальчук.

После этого будущая актриса отправилась из родного Сыктывкара в Санкт-Петербург, где впервые встретилась с отцом. На тот момент ей было 17 лет. Позднее Катерина Ковальчук познакомилась и со своей старшей сестрой Анной. Артистка отметила, что они «внутренне похожи — на одной волне, энергичные».

Ранее мы писали о том, что Катерина Ковальчук и Гарик Харламов планируют стать родителями в следующем году.