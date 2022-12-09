Спасибо пенсионному: Лолита призналась, что ездит бесплатно в электричках

В новом интервью Лолита Милявская рассказала, что часто выбирается на дачу, и при этом ездит она туда на электричках. По ее словам, это удобно, да еще и бесплатно, так как она использует пенсионное удостоверение.

59-летняя артистка призналась, что почему-то все думают, что она никогда не пользуется общественным транспортом, но это далеко не так. Оказалось, Лолита любит ездить на электричках, тем более теперь они стали «нарядные, классные, теплые». Певица не видит смысла трястись в пробке, когда можно быстро добраться до пункта назначения не менее комфортным способом.

Еще одним плюсом электричек для Лолиты является то, что для нее проезд в них бесплатный. Дело в том, что артистка использует пенсионное удостоверение, чтобы не платить.

Также Милявская рассказала, что люди нечасто узнают ее в общественном транспорте. Выдать ее может только голос, поэтому для спокойной поездки она предпочитает во время всего пути не разговаривать.

Напомним, что ранее Лолита разоткровенничалась и рассказала, что часто поет под фонограмму.