Лолита обратилась к общественникам, которые требовали отменить ее концерты

Лолита запустила информацию, что ее тур отменили из-за недостаточного раскаяния. Об этом сообщает «Абзац».

Лолита Милявская выпустила обращение к общественным активистам, благодаря которым тур певицы отменили во многих городах России. Знаменитость рассказала, что на протяжении долгого времени оказывала помощь жителям Донбасса.

«Только что я прочла в прессе, что мои концерты юбилейные по стране полностью отменены именно по просьбе общественников, потому что они считают меня недостаточно раскаявшейся», — заявила она.

Лолита напомнила, что ей запретили въезд в Украину. Кроме того, певица призналась, что оплачивала некоторые операции пострадавшим.

«Я делала все возможное, чтобы в палатах, люди, которые никогда бы не смогли прийти на мой концерт ввиду увечий, могли смотреть хотя бы телевизор с развлекательными программами», — рассказала певица.

Знаменитость добавила, что в ближайшее время займется восстановлением храма «на одной из новых территорий».

Ранее мы писали о том, что Лолита прокомментировала новость об отмене ее юбилейного тура.