«Спасибо моим мужчинам»: Екатерина Волкова сделала неожиданное признание

16 марта Екатерина Волкова отмечает свое 50-летие, но цифры в паспорте актрису не пугают. Она вышла на связь с подписчиками и поделилась своими мыслями на эту тему.

Так, знаменитость уверена, что все зависит не от возраста, а от самоощущения.

«Возраст – это не вопрос, это утверждение. Утверждение в твоей сотворенной реальности... Я всегда говорю детям: «Если не будешь ничего хотеть, ничего и не будет». Мир движим мечтами и желаниями!» – заявила Волкова.

Также актриса дала совет поклонникам. Она отметила, что всегда важно держать свои эмоции под контролем и не позволять им брать над собой верх.

«Зачастую поступки на эмоциях бывают пагубны. Взращивайте любовь в себе, в своих детях и ежесекундных действиях, будьте осознаны», – подчеркнула звезда.

В конце Екатерина Волкова выразила слова благодарности родителям и мужчинам, которые были рядом с ней.

«И спасибо всем моим мужчинам (отмечать не буду) за то, что воспитали меня», – заключила она.

Напомним, актриса трижды была замужем. От первого супруга по имени Алексей она родила дочь Валерию, а спустя время связала себя узами брака с продюсером Сергеем Члиянцем. Третьим мужем Волковой стал Эдуард Лимонов, которому она подарила сына Богдана и дочь Александру.

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