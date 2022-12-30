«Спасибо, малыш»: рассекречен человек, который одаривает певицу Славу после развода

Певица Слава, которая перед Новым годом объявила о расставании с мужем Анатолием Данилицким, показала в социальных сетях подарок и красные розы от другого человека. Исполнительница раскрыла, кто сделал ей такой презент.

Она сняла на подоконнике плюшевого щенка и несколько роз, скрепленных белой лентой. Певица так прокомментировала сюрприз: «Видите, какой у меня подарочек от моей дочурки, Антониночки. Спасибо, малыш».

Затем Слава показала подарок из Белоруссии, который, среди прочего, включал алкоголь. Его певица встретила еще с большим воодушевлением. Она отреагировала следующим образом: «Вот это я понимаю. Вот это я люблю».

Ранее стала известна настоящая причина, по которой Слава разошлась с 70-летним мужем.