Проблема решается у хирурга: почему на самом деле певица Слава ушла от 70-летнего мужа

42-летняя певица Слава, которая недавно разошлась с 70-летним мужем Анатолием Данилицким, скрывает реальную причину расставания. По мнению психолога Андрея Зберовского, дело не в изменах, как многие предполагали, и не в храпе супруга, на который жаловалась знаменитость.

Специалист считает, что за этими отговорками о недостатках Данилицкого скрывается нежелание Славы работать над отношениями.

Зберовский отметил, что проблема с храпом «решаема» - достаточно обратиться к хирургу, «если люди хотят быть вместе».

«Модель гостевого брака их устраивала изначально», - заявил специалист.

Зберовский добавил, что Слава относится к свободолюбивым и независимым женщинам, которые не хотят быть чьими-то.

Слава объявила о прекращении отношений с 70-летним мужем в декабре. Она сообщила, что за последние годы было много плохого. Несколько дней назад Данилицкий дал свои комментарии относительно всей ситуации. Он признался, что любит певицу, и назвал себя виноватым в случившемся.