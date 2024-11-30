«Спасибо, любимая, за прекрасный год»: переполненный нежностью Чадов трогательно обратился к жене

В середине ноября Алексей Чадов улетел вместе с женой и дочкой на Мальдивы. Актер счастлив в браке с Лейсан Галимовой. Накануне супруги отметили первую годовщину свадьбы. Звезда «9 роты» трогательно обратился к избраннице в честь праздника.

Актер поделился с подписчиками в соцсетях снимками, сделанными на Мальдивах. На них Алексей предстал в свободной рубашке, а Лейсан — в слитном черном купальнике. Супруги отдыхают на пляже, купаются в море и выглядят очень счастливыми.

«Ситцевая свадьба! Спасибо, любимая, за прекрасный год!», — нежно обратился к избраннице 43-летний актер.

Подписчики Чадова поздравили его со знаменательным событием. Они пожелали паре благополучия и радости в отношениях.

«Красивая пара! Счастья вам в жизни», «Живите вместе сто лет!», «Смотрю на вас и улыбаюсь, будьте счастливы», — написали фанаты артиста.

Многие из них отметили, что Лейсан и Алексей очень красиво смотрятся вместе.

Актер стал отцом во второй раз в сентябре этого года. Малышка появилась в браке с Лейсан Галимовой. До этого он был женат на актрисе Агнии Дитковските. От этого союза у Чадова есть сын Федор – мальчику 10 лет. Алексей расстался с Дитковските в 2015 году, но ради сына бывшие супруги сохранили дружеские отношения.