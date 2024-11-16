«Спасибо!»: Лолита обратилась к матери Наташи Королевой

Певица Лолита поблагодарила за многолетнюю поддержку мать Наташи Королевой. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Лолита выложила нарезку видео со своими выступлениями. На кадрах среди зрителей можно заметить танцующую мать Наташи Королевой Людмилу Порывай. Оказывается, они с Лолитой давно знакомы. Певица поблагодарила женщину за поддержку.

«Спасибо, любимый зритель! И тут моя практически родная за многие годы, мама Наташи Королёвой. Она всегда поддерживала меня теплом и советом ещё с 2000-х», — подписала видео певица.

Напомним, Людмила Порывай в августе 2022 года посетила концерт украинской певицы Ирины Билык в Майами, где выступила с заявлением, что переживает за свою родину.

Ранее мы писали о том, что активисты пытаются отменить концерты Лолиты Милявской по всей России.