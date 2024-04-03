«Спасибо, хоть шампанское не открыли»: поведение друзей Кпадону на ее похоронах привело к скандалу

Похороны участницы проекта «Дом-2» Либерж Кпадону обернулись скандалом из-за поведения ее друзей и бывших коллег по проекту. Они выложили видео, как едут на церемонию прощания – их образы совсем не соответствовали траурным.

Видео разместил Telegram-канал «Самые СЛИВки».

На кадрах две девушки и молодой человек едут на прощание в приподнятом настроении, улыбаются и общаются друг с другом.

«Утро бывает вот таким, разным. Кто их узнал? Если бы не грустное событие, мы бы не встретились», - произнесла одна из пассажирок.

Девушка, записывавшая видео, обратилась к парню и заявила, что он живет в 15 минутах от нее, но это их первая встреча. В конце видео автор ролика пожелала всем хорошего дня.

«Спасибо, хоть шампанское не открыли в кадре», - говорится в публикации.

Напомним, с Кпадону простились 3 апреля в Королеве. Она лежала в белом гробу, который был закрыт. На церемонии присутствовали мать 36-летней Кпадону, а также многие участники «Дома-2». Известно, что тело кремируют и захоронят в Уфе. Кпадону скончалась более 40 дней назад – ее нашли в квартире после жалоб соседей на жуткий запах.