«Спасибо Господу»: Маргарита Симоньян призналась, что никогда не была жертвой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила на вопрос в Сети о том, не кажется ли ей, что порядочный и добрый человек – это в нынешних реалиях будущая жертва. Медиаменеджер заявила, что несмотря на свои порядочность и доброту никогда не была жертвой.

Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Нет, не кажется. Я имею нахальство считать себя порядочным и добрым человеком и никогда при этом не была жертвой, спасибо Господу», - отреагировала Симоньян.

В комментариях поддержали ее точку зрения. «Маргарита, Вы как всегда - в точку», «Любимая и славная Маргарита, это не нахальство считать себя добрым человеком, это Ваша высота и Ваша суть», «Вы очень порядочный и добрый человек. Сколько не обращаюсь в фонды помощи детей с аутизмом, никто ни разу не помог, абсолютно. Вы помогаете всегда», - писали интернет-пользователи.

Ранее Симоньян рассказала о своем здоровье и призналась в наличии врожденной аномалии, которая сказывается на ее внешности. У главного редактора RT нет сонной артерии, поэтому, говорит она, всегда присутствуют бледность и усталость.