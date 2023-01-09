«Спасибо, что живой»: возлюбленная актера Александра Петрова рассказала о нападении

Один из самых популярных актеров Александр Петров счастлив в отношениях с 27-летней коллегой Стасей Милославской. Молодые люди часто отдыхают на экзотических островах, а недавно отправились на Мальдивы. Девушка рассказала, что их путешествие омрачилось неприятным инцидентом, который мог закончиться госпитализацией.

Артистка поделилась в социальных сетях историей знакомства с необычной рыбой. Но она была ядовитой и напала на девушку!

«На меня сегодня напала эта штука. Но в итоге непонятно, кто из нас больше испугался. Кажется, я больше не ныряю. А потом мы решили почитать. Спасибо, что живой», ‒ написала брюнетка в личном микроблоге.

Милославская сняла видео с хищником и опубликовала несколько фотографий. Девушка считает, что рыба до сих пор «планирует на нее нападение». Оказалось, что житель океана – синеперый балистод. Стася посмотрела в Интернете информацию о нем. По ее данным, этот вид отличается агрессивным поведением, а укусы ядовиты для человека. Встречи с таким хищником могут довести пострадавшего до больницы.

Ранее мы писали о том, что секс с Александром Петровым будет длиться около пяти минут.