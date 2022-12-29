Секс с Александром Петровым будет длиться около пяти минут

Актёр Александр Петров является негласным секс-символом современного российского кинематографа.

Практически каждый его персонаж представляет собой обаятельного социопата, готового пойти на всё что угодно, лишь бы получить своё.

Так происходит и в фильме «Непослушная», остросюжетной драме, скоро выходящей в отечественном кинопрокате.

Сюжет ленты строится вокруг молодой студентки и миллиардера застройщика, решающего закрутить с ней любовный роман.

Трейлер фильма во многом напоминает скандальную картину «50 оттенков серого», однако русским аналогом «Непослушную» назвать трудно.

Сообщается, что в фильме будет много постельных сцен, а общий хронометраж отдельно взятого интима, снятого на камеру, составит порядка 7 минут.

На самом деле, для полуторачасового фильма это достаточно много.

Даже учитывая рейтинг 18+