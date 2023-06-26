«Спасибо, что выбрала меня»: Анна Семенович представила публике долгожданного ребенка

Певица Анна Семенович за свои 45 лет еще ни разу так и не познала радость материнства. Долгое время артистке попадались не те мужчины, поэтому она не торопилась беременеть от них. Однако несколько месяцев назад она встретила, наконец, своего «принца», от которого захотела зачать ребенка. Об этом вокалистка лично рассказывала поклонникам, признаваясь, что давно заморозила яйцеклетки для такого случая.

Уже довольно долгое время теперь Семенович со своим женихом работают над пополнением в семье. Но пока попытки не увенчались успехом. О личной жизни Анна предпочитает много не рассказывать, но при этом наблюдательные фанаты замечают, что она не прекращает употреблять алкоголь, что может говорить о том, что она не находится еще в положении.

Впрочем, экс-солистка «Блестящих» не унывает, тем более, что, как оказалось, у нее уже давно есть ребенок, о котором она заботится. 13 лет назад Семенович стала крестной матерью сына своей подруги Анастасии Гребенкиной. Для певицы мальчик стал по-настоящему родным, и она всеми силами старается выполнять все обязательства перед крестником: наставлять его, оберегать и помогать.

На днях подросток отмечал день рождения, и в честь этого Анна решила рассекретить его внешность. Она опубликовала в личном блоге фото с именинником и призналась, что благодарна подруге за такого умного и юморного крестного сына. «Сегодня будем гулять мощно, и если я завтра опоздаю на самолет, то ничего страшного», - поделилась артистка.

Ранее стать крестной мамой выпала честь Лере Кудрявцевой. Она прошла обряд таинства вместе с сыном Екатерины Гордон.