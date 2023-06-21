52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что вновь станет мамой

Телеведущая Лера Кудрявцева активно ведет личный блог, в котором делится с поклонниками подробностями и своей карьеры, и жизни. Известно, что артистка является мамой двух детей. Первенца она родила от участника группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. А вот второго ребенка – от своего нынешнего молодого мужа хоккеиста Игоря Макарова. Однако на этом теледива решила не останавливаться и согласилась на воспитание еще одного малыша.

В третий раз рожать в 52 года Лера, конечно, не отправилась. Радость вновь стать мамой, пусть и крестной, подарила ей подруга Екатерина Гордон. Об этом Кудрявцева сообщила своим подписчикам. Она рассказала, что уже готовится к важному событию, которое, к слову, состоится завтра, 22 июня.

«Еду на исповедь. Завтра крестины сыночка Кати Гордон, а я крестная мама! Еду про грехи рассказывать», - поделилась телеведущая на своей странице в социальной сети.

Отметим, что выбор крестной для сына Гордон был практически очевиден. Известно, что роль второй мамы для ребенка родители обычно отдают самому близкому человеку из окружения, на которого всегда могут положиться. А для Екатерины Кудрявцева – одна из лучших подруг. Они много времени проводят вместе и сотрудничают. Недавно они даже выпустили совместную песню под названием «Ча-ча-чао». А теперь приятельницы еще и породнятся.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о знакомстве с молодым мужем.