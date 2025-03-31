«Спасибо, что ушел»: Константин Эрнст высказался об увольнении Андрея Малахова с Первого канала

Константин Эрнст высказался об уходе Андрея Малахова с Первого канала. В интервью Kp.ru продюсер заявил, что не жалеет о том, что отпустил ведущего шоу «Пусть говорят» работать на другой канал.

В 2017 году Андрей Малахов неожиданно для всех после 25 лет работы перешел с Первого канала на «Россию 1». Телеведущий намекал, что решился на увольнение из-за конфликта с руководством. Шоумен жаловался, что он так и остался для многих «мальчиком на побегушках», несмотря на его стаж работы на телевидении.

Теперь же об уходе телеведущего высказался генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, который отчетливо дал понять, что не жалеет об этом. Продюсер напомнил, что от сотрудничества с Первым каналом отказались уже многие артисты, и намекнул, что канал «перерос» Андрея Малахова.

«От нас когда-то ушли Петросян, Малахов, Кизяков, кто-то еще, кого уже и не вспомню. Помню старую песню „Наутилуса“ с замечательной фразой: „Спасибо, что ты ушла“. Бывают люди, которые перерастают канал, а бывают каналы, которые перерастают своих ведущих», — заявил Константин Эрнст.

Напомним, место Андрея Малахова в шоу «Пусть говорят» после его увольнения с Первого канала занял Дмитрий Борисов. Сам же телеведущий теперь ведет несколько шоу на «России 1»: «Песни от всей души», «Привет, Андрей!», «Малахов» и другие.

Ранее мы писали о том, что Андрей Малахов зарегистрировал новый канал.