«Строчки сами родились»: Александр Круг рассказал, как написал песню про отца

Певец Александр Круг побывал в студии драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» и рассказал об участии в проекте «Новая Фабрика звезд». Сын легендарного шансонье Михаила Круга признался, что в детстве не хотел выходить на сцену.

Зрители программы и поклонники отмечают, что молодой артист очень похож на своего отца. Александр говорит, что четыре года назад решил поменять фамилию, чтобы полностью соответствовать семье. Его мать Ирина Круг тоже выступает на сцене.

«Где-то это помогает, а где-то не помогает. В большинстве случаев, кстати, не помогает, так как много негативного внимания. Но со временем люди пристраиваются ко мне и к моему творчеству, им это даже нравится», – признался молодой человек.

Александр вспомнил, как несколько лет назад хейтеры писали ему, что он пробивается в шоу-бизнес только благодаря матери. А теперь подходят после выступлений и выражают восхищение.

Перед участием в «Новой Фабрике звезд» не все знали, что певец является сыном Михаила Круга. Но он понимал, что на проекте это будет известно. Александр отмечает, что попал в шоу после слов о том, что там будет сын Тины Канделаки – Лео.

«Мы с ним очень хорошо дружим», – заявил артист.

На проекте певец планирует поработать с профессионалами и набраться опыта. Оказалось, что он не только исполняет песни, но и пишет их. В эфире «Авторадио» он исполнил композицию «Отец».

«Я написал ее в сентябре, ночью. Мне было очень плохо. Строчки сами родились, я не хотел про него песню писать. Но получилась песня про отца», – признался артист.

Александр представил эту песню на отчетном концерте и получил высокую оценку жюри «Фабрики».